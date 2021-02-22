Терапевт из Шымкента с 32-летним опытом работы в области здравоохранения внесена в книгу лучших специалистов здравоохранения Республики Казахстан.

Акмарал Жолдасбекова — специалист высшей квалификационной категории по специальности «терапия». Трудовую деятельность начала в качестве регионального врача. С 1996 года работала в городской больнице №2 врачом-терапевтом, врачом общей практики, заведующей отделением региональной терапии. На сегодняшний день работает ответственным заведующим поликлиникой, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Акмарал Амангельдиевна является одним из первых специалистов в стране, который трудился во время вспышки коронавирусной инфекции. Она неоднократно награждалась почетными грамотами руководителя областного управления здравоохранения и главного врача больницы. В 2020 году награждена благодарственным письмом акима города Шымкент.