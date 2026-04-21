Казахстан выступил за создание платформы устойчивости здравоохранения ШОС

Казахстан предложил странам ШОС усилить взаимодействие в сфере здравоохранения. Соответствующие инициативы были озвучены на Девятом совещании министров здравоохранения государств-членов ШОС, прошедшем в Бишкеке. Их представил вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Ербол Оспанов.

В ходе выступления было отмечено, что страны региона сталкиваются с рядом общих вызовов — ростом неинфекционных заболеваний, новыми инфекционными угрозами, дефицитом медицинских кадров и последствиями климатических изменений. В этих условиях возрастает значение международной координации.

Ербол Оспанов подчеркнул, что Казахстан рассматривает площадку ШОС как эффективный механизм выработки совместных решений. По его словам, организация становится не только региональной платформой сотрудничества, но и инструментом формирования коллективных ответов на глобальные вызовы в здравоохранении.

В ходе выступления также были представлены результаты развития системы здравоохранения Казахстана. За последние годы в стране увеличилась ожидаемая продолжительность жизни, снизились показатели общей и младенческой смертности, а также улучшились позиции в Индексе человеческого развития.

Как отметил вице-министр, положительная динамика стала результатом системной работы по развитию профилактики, укреплению первичной медико-санитарной помощи и повышению доступности медицинских услуг.

Казахстан выступил с рядом конкретных инициатив. В частности, предложено создать Платформу ШОС по устойчивости систем здравоохранения для обмена лучшими практиками и повышения готовности к кризисным ситуациям.

Кроме того, инициировано развитие региональной системы эпидемиологической безопасности, включая механизмы раннего выявления угроз и усиление взаимодействия лабораторных служб.

Отдельное внимание уделено запуску программы «Здоровое будущее ШОС», направленной на профилактику неинфекционных заболеваний и продвижение здорового образа жизни.

Также Казахстан акцентировал необходимость развития первичной медико-санитарной помощи как основы эффективной системы здравоохранения и выразил готовность делиться своим опытом.

По итогам выступления отмечено, что реализация предложенных инициатив позволит укрепить сотрудничество стран ШОС и повысить устойчивость национальных систем здравоохранения, обеспечив более высокий уровень здоровья населения региона.