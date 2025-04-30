О состоянии Руслана Берденова и не только рассказала министр здравоохранения

Министр здравоохранения рассказала о состоянии Руслана Берденова. По ее словам сейчас заместитель акима, в которого стреляли несколько раз, уже самостоятельно передвигается.

Акмарал Альназарова, министр здравоохранения РК: «При поступлении, двумя бригадами хирургов в течение четырех часов была проведена необходимая оперативная помощь. Сегодня состояние пациента стабильное, он самостоятельно передвигается, но пока находится под наблюдением врачей».

Стрельба произошла 21 апреля возле здания акимата города. Руслан Берденов получил ранение и был госпитализирован. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

На брифинге в правительстве министр здравоохранения также ответила на вопросы журналистов о том, как будут защищать работников скорой помощи от неадекватных пациентов. По ее словам, на сегодня это очень актуальный вопрос.

Акмарал Альназарова, министр здравоохранения РК: «Нами сегодня внесены предложения, они отрабатываются и получили поддержку Генпрокуратуры, минюста и МВД о привлечении к уголовной ответственности лиц за нападение на медицинских работников во время внесения ими профессиональной деятельности».

Кроме того, по ее словам, медработников планируют оснастить видеожетонами, которые будут все фиксировать.

Акмарал Альназарова, министр здравоохранения РК: «Мы эту норму сейчас внесли в приказ минздрава, и акиматы должны будут выделить соответствующие средства. Я думаю, поэтапно, до конца текущего года, мы эту работу проведем».

Министр здравоохранения на заседании правительства подняла вопрос кадрового дефицита в регионах и рассказала, какую поддержку медики могут получить от государства. Чтобы привлечь врачей в аулы, государство предлагает солидную помощь — восемь с половиной млн для тех, кто приедет работать в село по востребованной медицинской специальности.

Акмарал Альназарова, министр здравоохранения РК: «Кроме того, специалистам здравоохранения, прибывшим для работы и проживания в сельские населённые пункты, оказывают меры социальной поддержки в рамках программы «С дипломом в село!».

Предусмотрены и другие социальные гарантии, и выплаты. Однако, по словам министра, решения по выплатам на сегодня приняты не везде. В каких именно регионах, она не уточнила.