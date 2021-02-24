Полицейские выявили факт хулиганства, видео которого распространилось в социальных сетях.

При мониторинге интернет-пространства на странице одного из пользователей социальных сетей полицейские выявили видео с дракой между молодыми людьми. В ходе проверки установлено, что инцидент произошел во время официального мероприятия в одном из зданий Арысского района, которое затем продолжился на улице, сообщает Пресс—служба ДП Туркестанской области.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 293 УК РК «хулиганство».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Арысского РОП установили личности участников драки. Ими оказались местные жители, учащиеся двух учебных заведений, которых доставили в отдел полиции. Пострадавших в драке нет.

В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего. Также в отношении организаторов мероприятия собраны материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направлены в СЭС для составления административного протокола.

Вместе с тем сообщаем, что на сегодняшний день с заявлением в полицию по данному факту никто не обращался.