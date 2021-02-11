В этом году в Келесском районе обновят электрические сети в 5 населенных пунктах сельского округа Актобе.

На эти работы трудоустроят около 70 местных граждан. Оплата пенсионных взносов рабочих будет поручена подрядным учреждениям и находится на контроле районного акимата, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Вместе с тем, в прошлом году в рамках программы «Дорожная карта занятости» трудоустроено около 100 граждан. Напомним, программа включает в себя четыре направления. Трудоустроенные жители в основном трудятся в строительной отрасли, а также участвуют в ремонте объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и инженерно-транспортной инфраструктуры и благоустройстве сел.

Отметим, особым условием при реализации инфраструктурных проектов «Дорожной карты занятости» является обеспечение не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Половина работников трудоустроена через центры занятости населения, приоритет отдан безработной молодежи.

Помимо этого, в рамках программы в Келесском районе в прошлом году проведен капитальный ремонт 3 объектов, который уже полностью завершен. В рамках этих работ трудоустроили 75 граждан. Реконструированы и обновлены: средняя школа в сельском округе Биртилек, центральная больница в сельском округе Актюбе и футбольное поле в сельском округе Ушкын.