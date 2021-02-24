Аким города Мурат Айтенов в своем отчете перед населением доложил о работе по обеспечению качественным электричеством и природным газом.

В городе Шымкент из 81 микрорайона 65 обеспечены качественной электроэнергией. В прошлом году в 13 микрорайонах завершено строительство электросети, более 23 тысяч человек подключены к качественной электросети. В результате охват увеличился с 93% до 95%.

В этом году в 10 микрорайонах будут введены в эксплуатацию электрические сети, более 21 тысяч человек будут обеспечены качественным электроснабжением. Охват планируется довести до 97%.

— Из 81 микрорайона города 40 обеспечены качественным газом. В прошлом году газ был подведен к нескольким микрорайонам, газификация города увеличилась с 91% до 92,2%. В этом году начнутся работы по прокладке газопровода в 8 микрорайонах, завершится строительство 5-ти. За счет этого будет газифицировано около 9 тысяч жителей, показатель увеличится до 93% — сказал аким города.

Кроме того, аким города отметил, что до 2023 года население будет 100% подключено к качественной питьевой воде, 100% — к природному газу, до 2025 года — 100% к качественной электроэнергии.