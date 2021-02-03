Об этом сообщил в ходе отчета акима Абайского района глава третьего мегаполиса.

По словам специалистов решается и вопрос коммунальных сетей. Тем не менее жители мкр Солтустик, Саяжай, Ынтымак пока только мечтают о коммунальных благах.

Абайский район — самый большой по количеству населенных пунктов, в которых нет элементарных коммунальных благ. Так в мкр Солтүстік, Саяжай, Ынтымақ, Ынтымақ-2, Жаңаталап нет питьевой воды, света и газа. Это признал и аким района в ходе отчета. По его словам, в этом году в эти населенные пункты проведут питьевую воду. А вопрос с подключением газоснабжения остается открытым.

К слову, в прошлом году на развитие инфраструктуры района был выделен 30,1 млрд теңге. В течение года освоено 14,7 млрд теңге из них. По словам специалистов, на эту сферу в этом году выделяется 33,3 млрд теңге. В планах и обновление лифтов. Напомним, ранее жители 9-этажки по Темирлановскому шоссе неоднократно жаловались на неработающий лифт.

Специалисты акимата озвучили и проблемы общественного транспорта.

По их словам, из Жанаталапа в центр города ходит единственный автобус. Ответственные чиновники заверили, что в ближайшее время решится и эта проблема.

Еще одна проблема Абайского района — доступ в интернет.

По словам акима района, в прошлом году было предложено провести интернет в 8 населенных пунктов района. Пока вопрос решен не полностью. В мкр Курсай, Айкөл и Ынтымақ-2 всемирная путина пока вне доступа.