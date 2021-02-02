Сейчас идет работа по выравниванию площадки под его строительство. В мае текущего года строительные работы будут полностью завершены.

В современном Арбате, который станет украшением районного центра Тюлькубасского района проложат по обе стороны цветную рельефную брусчатку, будут установлены новые скамейки и светильники. Особую атмосферу Арбату придадут архитектурные формы. Когда строительные работы будут завершены и объект будет введен в эксплуатацию, он станет излюбленным местом зоной отдыха жителей села.