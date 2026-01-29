В Шымкенте была замечена огромная капибара

Огромная копибара была обнаружена на Арбате Шымкента. Одна из самых популярных точек у гостей и жителей города удивляет яркими инсталяциями. 40-метровый 3D LED-экран смело можно назвать новой современной городской достопримечательностью.

Динамичный формат, масштаб и визуальные эффекты поражают своей реалистичностью. Экран видно издалека, он расположился на здании офиса «Мирас Тазалык». Особенно эффектно ноу-хау смотрится в ночное время суток.

Еще одно инновационное решение — патрулирующий дрон, установленный на крыше здания. Он используется для мониторинга территории, выявления нарушений и повышения общего уровня безопасности. Это решение позволяет снижать уровень правонарушений и делает пространство комфортным для всех посетителей.

Сегодня Арбат — это не просто место для прогулок и еды. Это безопасная, технологичная и живая городская среда, где ежедневно выходят новые видеоматериалы, проходят активности и формируется современный образ города.