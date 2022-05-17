В Шымкенте будет больше питьевых фонтанчиков

Питьевую культуру прививают жителям Шымкента. В городе становится все больше питьевых фонтанчиков, вот только не все горожане понимают что с ними нужно делать.

И используют фонтанчики как урны, а некоторые и вовсе ломают. Сейчас в мегаполисе установлены 5 источников воды, планируется увеличить их до 11. Но старожилы с ностальгией вспоминают те времена, когда в Шымкенте их было порядка 50.

Аделя Азизова прожила в Шымкенте всю свою жизнь. Пенсионерка вместе с мужем вышла на прогулку, но бутылочку воды оставила дома. По словам женщины, раньше с этим проблем не было, по всему городу были установлены питьевые фонтанчики, подошел, утолил жажду, и отправился гулять дальше. Сейчас же приходится искать магазины или возвращаться домой.

«Раньше были фонтаны в парках, возьмите парк Металлургов, парк Победы, детский парк, кругом были фонтаны, возле школы восьмой был фонтанчик, дети выходили на перемены и с удовольствием пили воду, а сейчас нигде нет», — говорит Аделя Азизова, жительница г. Шымкента.

Питьевые фонтанчики почему-то в Шымкенте надолго не приживаются. 10 лет назад в городе установили порядка 50 питьевых фонтанчиков. Но сейчас они заброшены, горожане используют их как урны и вода к ним не поступает. В том что фонтанчики не работают зачастую виноваты и сами жители. В прошлом году в мегаполисе установили 5 таких водяных источников. Но в этом году один из них, установленный на арбате, сломали неизвестные.

«В этом году мы стали смотреть, фонтанчик на Арбате там сломан шланг, неизвестно кто это сделал. Потом люди сами загрязняют питьевые фонтанчики, бросают туда бутылки, окурки. Очень прошу жителей так не делать. В них чистая питьевая вода. Фонтанчик на Арбате мы починим. Остальные 4 работают«, — говорит Рашид Мынбаев, аким Аль-Фарабийского района.

Питьевые фонтанчики оборудованы фильтром воды, его меняют раз в год. Сам он выполнен в виде тюльпана. Вся конструкция обходится в 350 тысяч тенге, их выделили спонсоры, они же оплачивают и содержание фонтанов. Летом температура воздуха в Шымкенте поднимается выше 40 градусов. Люди просят местные власти установить такие мини оазисы по всему городу.

«Думаю было бы хорошо если бы они были в общественных местах и как можно больше«, — говорит местная жительница.

«Все те питьевые фонтанчики которые я видел, ни один из них не работает к сожалению», — говорит житель Шымкента.

Через месяц в мегаполисе, на оживленных улицах и в парках, планируют установить еще 6 питьевых фонтанчиков. Уже нашлись и спонсоры.