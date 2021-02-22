В Шымкенте 21 февраля зарегистрировано 13 случаев заражения COVID-19, из них с симптомами – 5, без симптомов – 8, в том числе среди детей до 18 лет зарегистрировано 6 случаев заболевания, пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) зарегистрировано 2 случая.

Выздоровевших за сутки — 6.

С 01.01.2021г. по 21.02.2021г. зарегистрировано всего 560 случаев COVID-19 (281 симптомные, 279 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет -114 случаев.

С 01.01.2021г. по 21.02.2021г. зарегистрировано 150 случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

Для своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 748 исследований, из них положительных – 13.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.