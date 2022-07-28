Более 3000 заразившихся COVID-19 за прошедшие сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 3175 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 1 341 265 случая, из них:
- в городе Нур-Султан – 915,
- в городе Алматы – 767,
- в городе Шымкент – 127,
- в Акмолинской области – 104,
- в Актюбинской области – 47,
- в Алматинской области – 92,
- в Жетысуской области — 123,
- в Атырауской области – 73,
- в ВКО – 27,
- в Абайской области — 48,
- в Жамбылской области – 94,
- в ЗКО – 56,
- в Карагандинской области – 355,
- в Улытауской области — 30,
- в Костанайской области – 59,
- в Кызылординской области – 81,
- в Мангистауской области – 40,
- в Павлодарской области – 66,
- в СКО – 41,
- в Туркестанской области – 30.
Информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передаёт OTYRAR со ссылкой на МВК.
27 июля 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано:
- I-м компонентом — 1 232 982 человек,
- II-м компонентом – 1 182 664 человек.
Из них:
- I-й дозой:
Подростки – 870 761,
Беременные женщины – 41 371,
Кормящие женщины – 145 123.
- II-й дозой:
Подростки – 852 364,
Беременные женщины – 39 066,
Кормящие женщины – 140 597.
Также, по официальным данным на сегодняшний день лишь Нур-Султан находиться в желтой зоне. А остальные регионы в зелёной зоне.