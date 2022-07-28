Более 3000 заразившихся COVID-19 за прошедшие сутки

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Зарина Бахытжанова
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коронавирус

За прошедшие сутки зарегистрировано 3175 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 1 341 265 случая, из них:

  • в городе Нур-Султан – 915,
  • в городе Алматы – 767,
  • в городе Шымкент – 127,
  • в Акмолинской области – 104,
  • в Актюбинской области – 47,
  • в Алматинской области – 92,
  • в Жетысуской области — 123,
  • в Атырауской области – 73,
  • в ВКО – 27,
  • в Абайской области — 48,
  • в Жамбылской области – 94,
  • в ЗКО – 56,
  • в Карагандинской области – 355,
  • в Улытауской области — 30,
  • в Костанайской области – 59,
  • в Кызылординской области – 81,
  • в Мангистауской области – 40,
  • в Павлодарской области – 66,
  • в СКО – 41,
  • в Туркестанской области – 30.

Информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передаёт OTYRAR со ссылкой на МВК.

27 июля 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано:

  • I-м компонентом — 1 232 982 человек,
  • II-м компонентом – 1 182 664 человек.

Из них:

  •  I-й дозой:
    Подростки – 870 761,
    Беременные женщины – 41 371,
    Кормящие женщины – 145 123.
  •  II-й дозой:
      Подростки – 852 364,
      Беременные женщины – 39 066,
      Кормящие женщины – 140 597.

Также, по официальным данным на сегодняшний день лишь Нур-Султан находиться в желтой зоне. А остальные регионы в зелёной зоне.

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