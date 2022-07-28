Более 3000 заразившихся COVID-19 за прошедшие сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 3175 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 1 341 265 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 915,

в городе Алматы – 767,

в городе Шымкент – 127,

в Акмолинской области – 104,

в Актюбинской области – 47,

в Алматинской области – 92,

в Жетысуской области — 123,

в Атырауской области – 73,

в ВКО – 27,

в Абайской области — 48,

в Жамбылской области – 94,

в ЗКО – 56,

в Карагандинской области – 355,

в Улытауской области — 30,

в Костанайской области – 59,

в Кызылординской области – 81,

в Мангистауской области – 40,

в Павлодарской области – 66,

в СКО – 41,

в Туркестанской области – 30.

Информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передаёт OTYRAR со ссылкой на МВК.

27 июля 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано:

I-м компонентом — 1 232 982 человек,

II-м компонентом – 1 182 664 человек.

Из них:

I-й дозой:

Подростки – 870 761,

Беременные женщины – 41 371,

Кормящие женщины – 145 123.

Подростки – 870 761, Беременные женщины – 41 371, Кормящие женщины – 145 123. II-й дозой:

Подростки – 852 364,

Беременные женщины – 39 066,

Кормящие женщины – 140 597.

Также, по официальным данным на сегодняшний день лишь Нур-Султан находиться в желтой зоне. А остальные регионы в зелёной зоне.