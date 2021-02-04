За три дня прививочной кампании в Шымкенте 300 медработников получили вакцину от COVID-19.

Медики призывают не бояться вакцинации, они говорят, — это единственное спасение от эпидемии.

Берик Толеуов — вакцинировался один из первых. Сотрудник скорой помощи решился на привику добровольно.

Берик Толеуов, заведующий постом №5 Шымкентской городской станции скорой помощи: Когда сделали вакцину, в месте укола, была небольшая боль, но это нормальною. Сейчас уже все хорошо. Причина, по которой я решил прививаться, заключалась в том, что после того, как я оказался лицом к лицу с вирусом, когда мы возили больных коронавирусной инфекции, нам было страшно, что мы можем заболеть, и наши родные. Прививка даст такой нужный иммунитет к болезни».

О побочных действиях вакцины говорят в акимате. Первый заместитель акима города рассказал, что после прививки у него закружилась голова. Врачи нашли этому объяснение. Побочный эффект, по их словам, — явление нормальное. Поэтому медики и наблюдают за пациентом первые полчаса после прививки.

Берик Толеуов, заведующий постом №5 Шымкентской городской станции скорой помощи: Это совсем не страшно. Перед вакцинацией вас осмотрит врач, поскольку могут быть противопоказания. Вас вакцинируют только с его разрешения. После вакцинации, полчаса вы будете под наблюдением врачей.