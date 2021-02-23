В нашу редакцию обратился мужчина, который больше десяти лет пытается отыскать пропавшую маму.

По его словам, женщина исчезла по пути на работу. Совсем недавно мужчине поступила информация, что ее возможно удерживают насильно. За помощью житель третьего мегаполиса пришел в редакцию телеканала.

На протяжении 14 лет Заман Нурхан не теряет надежды найти свою мать, которая вышла из дома на работу, и больше ее никто не видел. В этом году пропавшей Саулегул Дуйсехановой должно исполниться 63 года, но праздник будет только в одном случае – если женщина найдется.

-В 2007 году 28 марта она рано отправилась на смену в городскую Шымкентскую инфекционной больницу, а мне надо было в Земельный комитет по маминым делам, и когда я приехал к маме на работу, узнал, что девочкам с ночной смены пришлось остаться в день, потому что мама на работу не вышла. Я сразу подумал, что что-то случилось – без причины она не могла пропустить работу. Дома младший брат сказал, что мама еще в 7.30 утра ушла на работу, но до больницы так и не дошла, и больше вестей о ней не было, — рассказал Заман Нурхан.

В семье по-прежнему бережно хранят вещи и верят, что их хозяйка вернется. Недавно стало, известно, что возможно ее удерживают в рабстве. Одна женщина рассказала, что видела похожую по описанию на Саулегул женщину среди чабанов одного из отдаленных сел.

Родственница попала в больницу в селе Абай, и там ее соседка по палате рассказала, что в селе Бозай пасет баранов женщина по имени Сауле. Но у нее потеря памяти, и она ничего не помнит. Мы три дня были в Бозае, искали, но ничего не нашли.

Заман предполагает, что весной 2020 года она сбежала. Найти следов женщины в ауле так и не удалось. Он также не исключает того, что его маму удерживали насильно.

В центре «Сана Сезим», отмечают, что на юге рабовладельчество — довольно частый случай. Только за период 1 января по 31 декабря 2020 в центре зафиксировано более сотни случаев рабства.

— 138 случаев, это те, в которых нам удалось помочь, — констатирует Раушан Худайшукурова, координатор проектов «Сана Сезим».

Чаще всего о том, что человек находится в рабстве, сообщают неравнодушные люди. Как правило, современных рабов держат вдали от населенных пунктов и заставляют работать. Раушан Худайшукурова призывает близких не терять надежды и не опускать руки в поисках родных и близких.

Сообщить о фактах рабовладельчества можно анонимно. В «Сана-Сезим» призывают не молчать, а звонить им или родным.

Алиса Бойко

Если вы знаете что-то о нахождении Саулегул Дуйсехановой, просьба сообщить по следующим номерам:

87085096650 родные Саулегул Дуйсехановой

8 (7252) 55 12 00 центр «Сана Сезим»