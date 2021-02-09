Это осуществляется в рамках государственной программы «Еңбек».

В прошлом году по данному направлению занятости было направлено более 5000 человек, в настоящее время задействовано около 2000 граждан.

По данным городского центра занятости, с начала года заработная плата граждан, привлеченных к общественным работам, выросла на 40%.

Для оплачиваемых общественных работ гражданам не обязательно иметь образование в определенной сфере. Приветствуется энтузиазм граждан, от 18 лет до пенсионного возраста, имеющих желание работать.

В январе, в различные государственные, частные учреждения и предприятия путевки получили 1 873 человека. До конца года планируется охватить оплачиваемыми общественными работами 3 058 человек.

Стоит отметить, поскольку общественные работы являются временными, договор заключается сроком на один год.

Дополнительную информацию об оплачиваемой общественной работе вы можете узнать по телефону +77027437177.