Всего в прошлом году в Шымкенте было трудоустроено 68 584 человека.

В Шымкенте новые рабочие места, созданные в рамках государственных программ «Еңбек», «Дорожной карты занятости» и государственных, отраслевых программ, существенно снизили уровень безработицы.

Об этом, в своем отчете о проделанной работе в 2020 году, акиму города сообщил руководитель управления занятости и социальной защиты К.Сайлауов.

— Всего в Шымкенте было трудоустроено 68 584 человека. Среди них, в прошлом году по госпрограмме «Еңбек» было трудоустроено 34 847 человек, по «Дорожной карте занятости» — 8 753 человека, на основании государственных и отраслевых программ трудоустроено 24 984 человека, — сказал руководитель управления.

Он также отметил, что меры, принимаемые в сфере занятости местного населения, будут продолжены и в этом году. В частности, по государственной программе «Еңбек» планируется трудоустроить 21 842 человека, по программе «Дорожная карта занятости» — 392 человека, а по отраслевым государственным программам — 11 151 человека. До конца года к трудоустройству в городе планируется привлечь 33 385 человек.