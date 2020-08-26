В Шымкенте с начала года в рамках программы «Еңбек» трудоустроены около 600 человек с ограниченными возможностями.

Из них на постоянные рабочие места трудоустроены 279 человек, на социальные рабочие места-12, на общественные работы-190, на работы по инфраструктуре-80 человек, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Также по проекту молодежной практики 29 человек получили первоначальный опыт. Об этом сообщили специалисты Центра занятости населения городского акимата.

Центр занятости населения предоставляет государственные услуги в сфере занятости всем трудоспособным гражданам. В частности, оказывают такие услуги, как содействие в занятости, профессиональная подготовка, участие в активных мерах содействия занятости, получение гранта на развитие нового бизнес-плана, создание специальных рабочих мест.

В целом инвалиды I,II,III групп могут устроиться на работу, предоставив справку о трудоспособности. Для инвалидов I,II, групп установлено неполное рабочее время, то есть не 8 часов, а 6 часов.

На сегодняшний день в Шымкенте зарегистрировано 38 124 человека с ограниченными возможностями. Из них 3 681-инвалиды первой группы, более 16 тысяч-инвалиды второй группы, 12283-инвалиды третьей группы.