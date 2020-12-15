В рамках государственной программы «Еңбек» 4 818 жителей третьего мегаполиса получили материальную поддержку в размере 200 месячных расчетных показателей.

Жители города, получившие безвозвратные средства на основе государственного гранта, открыли собственное дело. В основном они занимаются шитьем, кондитерскими изделиями и животноводством, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

По словам специалистов центра занятости населения города Шымкент, работа в этом направлении за 11 месяцев текущего года выполнена на 98%. Государственные гранты предназначенные на реализацию новых бизнес-идей, помогает тем, кто хочет получить необходимое оборудование для своего дела и заняться сельским хозяйством.

Обладателями государственного гранта могут быть прошедшие обучение по первому направлению программы или прошедшие курс по основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау-Бизнес» и ранее не получавшие грант по государственным программам молодые люди, члены многодетных и малообеспеченных семей, трудоспособные люди с ограниченными возможностями, а также граждане переехавшие из зарубежных стран.

По второму направлению, государственной программы «Еңбек» по развитию продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, 2 820 человек направлено на обучение по проекту «Бастау бизнес». Кроме того, в результате соглашения с Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства 74 жителя города Шымкент получили микрозаймы.