До 2025 года в Шымкенте планируется увеличить зеленую зону до 21 544 га.

Акиму города Шымкент Мурату Айтенову руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Ахмет Татыбаев представил проект стратегии озеленения города. В нем рассмотрены основные вопросы благоустройства парков и скверов, сохранения памятников, выращивания саженцев деревьев, строительства и реконструкции, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В соответствии со стратегией был подготовлен план реконструкции 8 основных парков. Кроме того, будут благоустроены 39 скверов. Также планируется провести работу по реконструкции памятников на территории города, привести в порядок детский бассейн в районе реки Кошкар ата.

Согласно проекту на площади 8,2 га будет выращен 1 млн саженцев деревьев. В каждом районе будет выделено 10 га, в общей сложности планируется создать зеленую зону на 40 га с ирригационной системой.

Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства утвержден план мероприятий по развитию зеленого пояса в городе Шымкент. Планируется внедрить систему электронного учета деревьев и провести инвентаризацию по городу в разрезе районов. До 2025 года в Шымкенте планируется увеличить зеленую зону до 21 544 га. Здесь будут выращены 6,5 млн деревьев-кустарников.

Подводя итоги совещания, аким города поручил разработать и внести на рассмотрение маслихата стратегию по превращению города в зеленый город.