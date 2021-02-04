В начале года сотрудник дорожной полиции задержал нарушителя на дороге, который не подчинился требованиям стражей порядка. Полицейским пришлось пуститься в погоню.

Как выяснилось, задержанный оказался сотрудником Управления собственной безопасности Туркестанской области. Теперь стража порядка, который его задержал, уволили. За что и почему так произошло выясняла Анастасия Новикова.

Добиться каких-либо подробностей в громком деле об увольнении полицейского, остановившего сотрудника Управления собственной безопасности, оказалось задачей не из легких. Уволить своего сотрудника полицейские решили после того, как тот якобы распространил информацию о задержании пьяного за рулём.

О причине увольнения рассказывает Алимхан Темирханов, заместитель начальника Управления собственной безопасности ДП города Шымкент, полковник полиции: «В ходе проверки установлено, что сотрудник полиции в ходе несения службы передал служебные видеозаписи и информацию постороннему лицу. 30 декабря 2020 года сотрудник полка патрульной полиции лейтенант полиции Жанбота Болат Орнакович решением дисциплинарной комиссии департамента был исключен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего правоохранительные органы. В состав Дисциплинарной комиссии вошли заместитель начальника департамента и руководители отделов».

Тогда почему о увольнении своего подчиненнго 30 декабря, начальник управления местной полиции ничего не знал? При этом отвечая на вопрос журналистов, на брифинге, который прошел в середине января, Мухтар Бурабаев отметил, что те, кто остановил пьяного нарушителя за рулем, продолжают работать.

Напомним, что в декабре прошлого года сотрудник Управления собственной безопасности Департамента полиции Туркестанской области на одной из улиц Шымкента грубо нарушил правила дорожного движения. Не подчинившись требованиям правоохранителей, решил скрыться. Его удалось задержать. В крови «нарушителя в погонах» экспертиза обнаружила алкоголь.

Сотрудника шымкентской полиции уволили. О судьбе правоохранителя из Туркестанской области, который сел пьяным за руль, ничего неизвестно… Хранят молчание и в МВД, ссылаясь на тайну расследования обстоятельств.