В квартире, которая сдается посуточно, обнаружено тело женщины 35-40 лет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

О трупе женщины 25 февраля примерно в 21:30 сообщил молодой человек, 1991 г.р. По инсайдерской информации, позвонивший в полицию мог находиться с погибшей в одной из квартир.

По одной из версий, женщина была задушена. Возможно, что она оказывала услуги интимного характера.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

Восьмой микрорайон Шымкента имеет дурную славу «Квартала красных фонарей». Во многом виноваты сами жильцы — сдачу квартир хозяева жилплощади поставили на поток. Для соседей далеких от бизнеса с «ночными бабочками» жизнь превратилась в сущий ад. К слову, квартиры посуточно и по часам в этом микрорайоне есть почти в каждом подъезде.