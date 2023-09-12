Труп мужчины нашли в одном из подъездов Шымкента

Труп мужчины обнаружили в подъезде многоквартирного дома №43/А по Тамерлановскому шоссе.



Тело 35-летнего мужчины обнаружили жильцы 12 сентября, около 13:00 и сообщили в полицию.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержан 31-летний подозреваемый.

Предполагаемый преступник и жертва не были приятелями.

По инсайдерской информации, мужчины встретились в подъезде. Оба направлялись в квартиру к одной женщине.

Между мужчинами возник конфликт, в результате чего произошла драка.

После нескольких ударов пострадавший скончался.

По данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебная экспертиза.

Подозреваемому грозит от 12 лет тюрьмы. Точную меру наказания определит суд.