Труп мужчины нашли в одном из подъездов Шымкента

Труп мужчины обнаружили в подъезде многоквартирного дома №43/А по Тамерлановскому шоссе.
Тело 35-летнего мужчины обнаружили жильцы 12 сентября, около 13:00 и сообщили в полицию.
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержан 31-летний подозреваемый.
Предполагаемый преступник и жертва не были приятелями.
По инсайдерской информации, мужчины встретились в подъезде. Оба направлялись в квартиру к одной женщине.
Между мужчинами возник конфликт, в результате чего произошла драка.
После нескольких ударов пострадавший скончался.
По данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебная экспертиза.
Подозреваемому грозит от 12 лет тюрьмы. Точную меру наказания определит суд.
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