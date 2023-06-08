В центре Шымкента нашли труп мужчины

Труп мужчины обнаружили на пересечении проспекта Кунаева и улицы Туркестанской, передает корреспондент Отырар.

Согласно имеющимся данным, о находке сообщили в полицию местные жители утром 7 июня. На месте проишествия сожженная трава и мусор. Узнать подробности дела у соседей журналистам не удалось. Жители близ находящихся домов об инциденте не знают.

«Нет, о трупе мы ничего не слышали»,- говорит соседка.

Прибывшие на место происшествия полицейские не нашли признаков насильственной смерти.

Как выяснилось, труп принадлежит 60-летнему жителю Шымкента. Точную причину гибели человека правоохранители сказать не берутся, ссылаясь на тайну следствия. Обстоятельства смерти выяснит следственно-оперативная группа и судебно-медицинская экспертиза.

«7 июня на одной из улиц города Шымкент обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудниками Аль-Фарабийского РУП выясняются все обстоятельства произошедшего»,- говорится в сообщении ДП Шымкента.