Как снять квартиру посуточно

Вы собираетесь в другой город по работе или на концерт любимой группы, а заселяться в отель или хостел не хотите? В таких случаях можно снять квартиры посуточно Караганда и все большие города страны предлагают большой выбор отдельного жилья на короткий срок. Однако часто посуточная аренда квартир ассоциируется с возможными рисками. Предлагаем вам далее советы, как безопасно снять жилье.

Бронируйте заранее

Если вам принципиально, в каком районе или в какой обстановке провести эти сутки, то бронируйте жилье заранее. Спрос на посуточные квартиры довольно большой.

В зависимости от того, куда вы отправляетесь, срок понятия «заранее» может меняться. На выходные, праздники или летний отпуск делать это нужно едва ли не за месяц. В обычное время — за одну или две недели.

Искать объявления можно через социальные сети, сервис OLX или сайты бронирования.

Читайте отзывы

Доступность комментариев зависит от того, на какой платформе арендодатель размещает объявления. Но в любом случае вы можете скопировать изображение, которое он прикрепляет к объявлению. После этого — зайдите в поиск по фотографиям (есть в каждой поисковой системе браузера) и загрузите туда картинку.

Так вы сможете найти данные по этой квартире на форумах. Предыдущие клиенты часто могут оставлять свои отзывы таким образом. А главное — вы убедитесь, что жилье настоящее.

Снимайте жилье с договорами

Самый безопасный вариант — снять жилье и подписать договор аренды. Это действует при любом сроке аренды. Преимущества этого метода:

вы точно знаете свои права и обязательства;

вы знаете, что от вас требует арендодатель;

указан четкий алгоритм компенсации убытков;

указана фиксированная сумма и срок аренды.

Имея такой документ (а его делают в двух экземплярах), вы можете не волноваться: закон на вашей стороне. Кстати, если нужна долгосрочная аренда квартир Шымкент или в другом городе страны, то заверять нотариально документы не нужно.

Приготовьтесь к тому, что в этом случае придется показать свои документы. Их данные вписывают в договор.

Готовьтесь возмещать ущерб

Действует правило: сломал — возмести ущерб. Однако условия этого возмещения должны быть указаны в договоре или оговорены заранее. Действительно, жильцу стоит быть готовым к таким непредвиденным расходам. Но при этом нужно сразу фиксировать уже существующие проблемы.

Например, при съеме сразу проверьте состояние мебели, обоев и техники. Если на обоях обнаружили пятно, а на ламинате — царапину, то сразу зафиксируйте это и обратите внимание арендодателя. Так вы обезопасите себя.

Также в некоторых случаях владельцы жилья просят страховой депозит. Это сумма, которая отдается в залог на случай повреждений или непредвиденных убытков.

Посуточная аренда квартиры — это удобная альтернатива отелям. Понравится вариант тем, кто любит домашнюю атмосферу. Чтобы остаться довольным от съема, обращайте внимание на отзывы предыдущих клиентов и выбирайте арендодателей, которые работают официально.