Есть пострадавшие.

24 февраля в 21:28 поступило на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что в мкр Курсай произошел хлопок газовоздушной смеси.

Хлопок произошел в частном жилом доме площадью 120 кв. м.. Пожара не было.

В результате обрушилась стена дома площадью 30 кв. м. В результате инцидента пострадали хозяин дома 1980 г. р., его жена, гражданка 1984 г. р. и родственница, гражданка 2001 г. р. (у всех пострадавших поставлен диагноз: термический ожог пламени 1,2,3 степени менее 10% поверхности лица и верхних конечностей). Все были госпитализированы в городскую больницу, сообщает Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент.

На место происшествия были привлечены личный состав 20 человек и 4 единицы техники Департамента по ЧС г. Шымкент, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф, сотрудники местных исполнительных органов.