«По уши в грязи»: На бездорожье жалуются жители новостроек Шымкента

Дорога отсутствует, электрические столбы вот-вот рухнут, а строительство водопроводной сети продолжается до сих пор, сетуют жители улицы Жылысай микрорайона Курсай.

В микрорайоне есть улица с названием, но без дороги. Акерке Абдиманат живет на улице Жылысай с 2010 года, прямо у подножия холма. Женщина утверждает, сходить в магазин, поликлинику — одна морока. Дороги нет, вынуждены проходить между домами соседей. Скоро они поставят заборы, тогда придется пробираться по бездорожью, сетует многодетная мать.

Акерке Абдиманап, жительница улицы Жылысай мкр. Курсай:

«Зимой по этой дороге трудно ходить. С этой стороны холм, внизу подземная вода. Весной и осенью в сильный дождь мы детей не пускаем в школу. Когда грунтовые воды поднимаются, жители 10-15 домов вынуждены проходить по узким дорогам между домами соседей».

На сходе ответственные специалисты, вновь созданного Туранского районного акимата, призвали жителей к спокойствию. Городское управление пассажирских перевозок и автомобильных дорог, ответственное за строительство дорог, сейчас проводят исследования почвы.

Аманжол Бекбол, заместитель акима Туранского района:

«Строительство дороги не в нашей компетенции. Мы можем выходить с предложением. Мы заявку дали. Обещали взять на контроль, временно открыть дорогу, засыпать гравием. Хорошую дорогу не сразу построят. Необходимо провести исследования, разработать проектно-сметную документацию, затем она проходит экспертизу. Придется подождать».

Микрорайон Курсай раньше был в составе Абайского района. Жители улицы Жылысай надеются, их проблемой по обеспечению электроэнергией будет заниматься акимат нового района Туран.

Жанат Кашкынбекова, жительница микрорайона Кольбай:

«Столбы каждый приобрел на свои деньги. Часто отключается свет. Приглашаешь аварийную бригаду, электрики говорят частные линии, не будем трогать. А нам как быть. Ведь мы живем в городе. Боимся ветров, столбы могут упасть, рядом еще высоковольтка. Мы платим по тарифу 17.96 тенге».

Нерешенных вопросов достаточно. Работы по исследованию подземных вод и строительство нового водопровода затянулось.

Молдир Кошымбетова, жительница мкр. Курсай:

«Из-за ремонтных работ везде грязь оставили. Приезжают из акимата и управлений, обещают установить лотки. Никто не входит в наше положение. Сейчас лето, все быстро засыхает. А скоро дети пойдут в школу. Опять в этом году не будет дороги. Нового водопровода тоже».

Аманжол Бекбол, заместитель акима Туранского района:

«Заказчик-Управление энергетики. Это переходящий объект. Обещают до конца июля этого года завершить строительные работы, в августе объект примут по акту. Сейчас ведутся работы по подключению».

В ходе недавнего пресс-тура руководство Туранского районного акимата заверило после подведения инфраструктуры, приступят к ремонту дорог. В этом году планируется заасфальтировать 13 улиц, на 40 улицах дороги засыпят гравием.