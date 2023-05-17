Чистой питьевой водой обеспечат жителей Туранского района

В этом году более 75 тысяч абонентов будут обеспечены питьевой водой в Шымкенте.

А в Туранском районе до конца года планируется обеспечить жителей качественными услугами на 100%. В настоящее время на 95% завершено строительство водовода в микрорайоне Қурсай.

Как обещают власти до конца июня жители этого населённого пункта будут полностью обеспечены питьевой водой.

Строительство водной магистрали завершено на 95% Сдать в строй объект планируют до конца июня. Чиновники отмечают, как только работы по обеспечению микрорайона питьевой водой завершатся, строители приступят к прокладке дорог в населенном пункте.

«Эта часть магистрали у нас строилась в рамках первого этапа. На сегодня здесь более 400-сот жилых домов обеспечены питьевой водой. На втором этапе строительства, обеспечение водой населения достигло 95-ти процентов. Здесь был один проблемный участок, где труба была закольцована. Проблема уже решена»,— говорит руководитель отдела управления энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкента Еркегали Жаназат.

Сейчас идет заключительный этап строительства водовода в микроройоне Курсай. Жители 600 домов, с правильно оформленными документами, обеспечены качественной питьевой водой. В рамках первой очереди, установлено 95 % из 185 км магистрального водопровода. А по второй очереди, завершено 92% из 151 километра водной магистрали.

«Остались последние 5 процентов работы. Здесь сейчас устанавливается резервуар. На втором этапе подключат насосную станцию для подачи воды. Как только закончим эти работы, думаю, что в июне уже сможем полностью подать воду. Здесь в основном, новые участки и обеспечивались водой частными компаниями. Но теперь здесь будет централизованная питьевая вода», — говорит руководитель отдела управления энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкента Еркегали Жаназат.

Когда строительные работы будут полностью завершены, качественной питьевой водой будут обеспечены более 22-ух тысяч жителей микрорайона. Нынешний — второй этап строительства водовода — начался в 2021 году.

«Со стороны государства, одна из основных задач, – это обеспечение населения инженерными коммуникациями. Они помогут удовлетворить первоочередные потребности горожан. Как только микрорайоны Курсай и Аргымак будут подключен к водоводу, процент обеспеченности водой населения достигнет ста процентов»,— заместитель акима Туранского района Аманжол Бекбол.

Сегодня в Шымкенте насчитывается 81 населенный пункт, из них 78 уже обеспечены питьевой водой. В трёх населенных пунктах — в Курсае, Кайнарбулаке и Сайраме — вода пока подаётся по графику. Сейчас в Шымкенте ведется строительство шести объектов водоснабжения . В этом году в городе планируется обеспечить питьевой водой более 75 тысяч абонентов и довести таким образом 100-процентный показатель водоснабжения.