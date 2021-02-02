С 25 по 31 января текущего года на канал “102” Центра оперативного управления Департамента полиции города Шымкента поступило 5216 звонков.

Сотрудниками группы видеонаблюдения Центра оперативного управления по наружным видеокамерам раскрыто 15 преступлений: 8 фактов кражи, 2 факта хулиганства, незаконное завладение автомобилем –3, и иные- 2, сообщает Департамент полиции города Шымкента.

Камеры видеонаблюдения оказывают большую помощь в профилактике правонарушений, раскрытии преступлений по горячим следам. Также по принципу нулевой терпимости и административным правонарушениям выявлено 930 фактов, составлены протоколы.

Из них: по статье 434 КоАП РК (выброс мусора в общественных местах) -15 фактов; по статье 440 КоАП РК (нахождение в общественных местах в нетрезвом состоянии)-23; по статье 449 КоАП РК (попрошайничество в общественных местах) – 32, нарушителей правил дорожного движения-652 , иные административные правонарушения- 208.