В социальной сети Instagram под моим именем открыт фейковый аккаунт. Мошенники используют мое имя и фотографию, открыв сбор якобы на благотворительность. Не поддавайтесь на удочку мошенников, верьте только достоверной информации, — написал заместитель акима Шымкента.