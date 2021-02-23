Заместитель акима Шымкента Ергали Билисбеков сообщил о том, что в социальной сети Instagram под его именем открыт фейковый аккаунт.
Уважаемые подписчики!
В социальной сети Instagram под моим именем открыт фейковый аккаунт. Мошенники используют мое имя и фотографию, открыв сбор якобы на благотворительность. Не поддавайтесь на удочку мошенников, верьте только достоверной информации, — написал заместитель акима Шымкента.
И официально сообщил, что зарегистрировался в социальных сетях ФБ и Инстаграм по ссылкам ниже: