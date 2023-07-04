Депутат маслихата и экс-замакима Шымкента прогуливает сессии

В минувший понедельник в Шымкенте состоялась внеочередная сессия депутатов маслихата 8-го созыва. На повестке дня — утверждение генерального плана развития города.

Но речь не об этом. Всего в маслихат вошли 32 депутата, 16 из них по партийному списку и ровно такое же количество выбрали горожане путем голосования. Интересно, что один из депутатов и пожалуй самый авторитетный, экс-заместитель акима Ергали Билисбеков ни разу не был замечен нами на сессиях. С этим вопросом мы обратились к председателю городского маслихата Бахадыру Нарымбетову.

«Билисбеков Ергали Даулетбекович без каких-либо предупреждений, без каких-либо обращений просто не явился. В соответствии с законом, если еще раз повторится, будем ставить вопрос о лишении. До этого тоже он не приходил, участвовал онлайн иногда, но предоставлял справки о причинах отсутствия или почему он участвует онлайн. Сейчас по новому регламенту запрещено принимать участие в сессиях онлайн, нужно приходить и физически присутствовать», — сказал Бахадыр Нарымбетов, председатель маслихата г. Шымкента.

Напомним, Ергали Билисбеков был назначен на пост заместителя акима Шымкента в ноябре 2020 года. После жилищного скандала, который разразился в апреле 2022-го, где в списке конкурсных квартир оказались чиновники и их родственники, и его расследования, Билисбеков, курирующий сферу жилья, ушел в отставку. Уже в феврале текущего года имя Билисбекова появилось в списке кандидатов в депутаты маслихата. Он прошел в маслихат по партийному списку Amanat. Пока что вопрос о лишении Билисбекова мандата остается открытым. Если народный избранник не будет пропускать сессии и проявит активность, то в составе маслихата он останется, говорит председатель городского маслихата.

Кстати, по словам Бахадыра Нарымбетова, каждый житель Шымкента может зайти на сайт маслихата и найти там список народных избранников. Каждый из них должен участвовать в жизни мегаполиса и быть неким мостом между народом и правительством, решать вопросы своих округов в ближайшие 5 лет. В случае если ваш депутат не эффективен, подать жалобу можно так же на сайте.