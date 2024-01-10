Осторожно фейк! Рассылку в соцсетях пересылают казахстанцы

Казахстанцы пересылают в мессенджерах сообщение о якобы новом способе обмана.

Мол, через приложение Kaspi людям приходит сообщение об ограничении счёта, и при нажатии на кнопку «Подробнее об ограничении», деньги с вашего счета якобы автоматически списываются.

В пресс-службе Kaspi банка ответили ответили на беспокойства казахстанцев и опровергли информацию о том, что это является новым видом мошенничества.

«Это неправда и фейк. После нажатия на кнопку «Подробнее об ограничении», никакие деньги не списываются. Просто отображается подробная информация о наложенном ограничении на счет. В этом случае от судебного исполнителя», — говорят в пресс-службе Kaspi .

В социальных сетях появился и другой фейк — о компенсации в 100 тысяч тенге. Для того, чтобы получить деньги казахстанцам предлагают ввести свой ИИН на сайте с названием «Официальный компенсационный центр возврата невыплаченных денежных средств». При этом у людей также просят личные и банковские данные. В минфине заявили- это уловки мошенников. Вводя данные, вы можете потерять деньги со своих счетов. Такие фейковые рассылки не редкость и их можно отличить от настоящих, говорят эксперты.

«Мошенников выдают грамматические ошибки, при этом они делают это не случайно, а для того, чтобы избежать СПАМ фильтров. Если вы видите письмо, где много ошибок режущих глаз, то с высокой вероятностью это мошенники», — говорит Евгений Питолин, эксперт по кибербезопасности.

Подобные рассылки создаются для дискредитации бизнеса, известных людей или государства, а также, чтобы выманить у людей деньги. Специалисты рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не вводить свои личные и банковские данные.