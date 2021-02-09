Проект, инициированный акимом города Муратом Айтеновым, направлен на привлечение молодежи города к массовым видам спорта и формирование команд для чемпионатов РК.

Для этого в каждой школе города будут созданы лиги по футболу, баскетболу (среди мальчиков), волейболу(среди девочек) и шахматам (среди мальчиков, девочек), а также фан-клубы для его поддержки, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Сегодня в информационно-коммуникационном центре состоялся брифинг, где спикеры, директор молодежного ресурсного центра города Ерлан Айтбаев, руководитель управления образования Ж.Тажиева, представитель управления физической культуры и спорта М. Шаханов подробно разъяснили порядок проведения спортивных соревнований.

Спортивная лига пройдет с марта по май месяцы текущего года. На первом этапе в районах города (после отборочных игр из каждого района)отбираются 4 команды, в общей сложности 16 команд. II этап в городской лиге, начиная с 1/8 финала, определятся команды-победители с играми 1/4 и 1/2 финала. Также, начиная с сентября, по данному формату будут организованы среди ВУЗов и колледжей.

В настоящее время в Шымкенте в 151 (государственной) школе с 9 по 11 классы обучаются 117 725 учащихся. В молодежной лиге планируется охватить около 15 тысяч учащихся.

— Соревнования организуются в соответствии со всеми карантинными требованиями. Сейчас 70% школ города охвачены открытыми спортивными площадками. Молодежная лига пройдет на таких открытых площадках. Участникам будет предоставлено разрешение медицинских работников их школ. Школе, которая станет победителем, будет вручен весомый приз акимата города на обновление спортивно-технической базы, — сказала руководитель управления образования Ж.Тажиева.

В данном спортивном состязании будут судить профессиональные судьи управления физической культуры и спорта. Кроме того, ход каждого соревнования будет фиксироваться на видеокамеру.

Помимо этого, по видам спорта будут вручены дипломы и ценные призы в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший болельщик», «Лучший фан-клуб», «Лучший воспитатель» и «Лучшее образовательное учреждение».