Рекорд и 80 млн призовых. Зрелищная молодежная лига. Как это было?

Трибуны обновленного спортивного комплекса «Металлург» заполнены болельщиками с барабанами и энергичными кричалками. На поле разгорелась нешуточная борьба за право называться победителями «Молодежной лиги Шымкента» .

В уникальном для Казахстана проекте принимают участие рекордное число шымкентских учеников: 6 тысяч из 151 школы Шымкента. 500 команд на протяжении нескольких месяцев состязались в футболе, баскетболе, волейболе и шахматах.

В итоге лучшими гроссмейстерами состязаний стали учащиеся № 9 IT-лицея.

«Я кандидат в мастера спорта по шахматам. Отбор на соревнования был серьезный, но мы прошли и показали лучший результат. Стали победителями. Мы очень рады нашей победе», — говорит Мухтар Айнакул ученик IT-лицея №9.

Теперь команда победителей-шахматистов будет представлять нашу страну на международных соревнованиях.

«С каждым годом мы видим что сильней и сильней становятся наши спортсмены. Шахматная команда выигрывает второй раз в шахматной лиге, в прошлом году у нас была газель, которая дала возможность участвовать во многих мероприятиях, очень комфортно ездить для школы», — говорит Гульназ Абильдаева, директор IT-лицея №9.

Пока команды боролись в футзалах и за шахматными досками, нешуточные страсти разгорелись на футбольном поле. Здесь в финале «Молодежной лиги» сошлись 80-ая и 47-ая школы. В борьбе за первое место школьники играли как взрослые спортсмены.

Поддержать команды пришли директора школ, преподаватели и одноклассники. Общий призовой фонд составил 80 миллионов тенге. Это не бюджетные средства, их выделили спонсоры. На эти деньги школам-чемпионам подарили 4 микроавтобуса.

«Основная цель «Шымкент Жастар лига» это привить школьникам любовь к своей школе, городу, стране. Что касается призового фона это спонсорские средства, нам в этом году помогли 3 компании, за эти средства мы приобрели 4 автобуса, которые получат команды, которые получили первые места«, — говорит Максут Исахов, заместитель акима г.Шымкента.

Поздравляет школьников с победой и аким Шымкента. Мурат Айтенов говорит: поддержка и поиск талантливых молодых спортсменов – всегда были в приоритете.

«Три года назад мы первыми в республике запустили уникальный проект «Молодежная Лига Шымкента». Этот проект успешно реализован и пользуется большой поддержкой школьников, учителей и родителей. Это соревнование повышает интерес нашей молодежи к массовому спорту. В этом году мы установили рекорд — участие в молодежной лиге приняли больше 6 тысяч детей», — говорит Мурат Айтенов, аким г.Шымкента.

Первое место в молодежной лиге Шымкента, со счетом 2:0 заняла команда по футболу из 47-ой школы.

«Мы очень рады, что выиграли. Это достижение нашей команды, мы готовились и победили. Спасибо нашему тренеру, учителям, родителям за то, что они верили в нас«, — говорит Балжан Нуран ученик школы-гимназии №47.

Первыми в волейболе стали учащиеся 50-ой школы-гимназии имени Ахмета Байтурсынова. Лучшими баскетболистами признаны спортсмены специализированной гимназии №8.