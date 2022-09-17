Победители Молодежной лиги Шымкента выиграли микроавтобус

Улыбки на лицах педагогов и школьников неспроста.

Завершился второй этап спартакиады между школьниками Шымкента, которая проводилась по четырем направлениям: футбол, баскетбол, волейбол и шахматы. Четыре лучшие команды завоевали главный приз — ключи от новенького автомобиля.

«В прошлом году наши ученики участвовали в Жастар Лигасы и заняли первое место по футболу, второе по шахматам и третье по баскетболу. За первое место мы выиграли Газель стоимостью 20 миллионов тенге. Надеемся наши ученики на этом не остановятся, и в этом году возьмут новые вершины. Кстати, это не единственное наше достижение, на прошлых соревнованиях наши ученики выиграли 15 велосипедов и 15 планшетов», — говорит директор школы № 65 Алмас Кайыпов.



Сами спортсмены отметили, на соревнованиях конкуренции практически не ощущали — все это благодаря дисциплине и усердной подготовке.

Ерсултан Бактыбай, участник соревнований:

«Мы усердно работали, участвовали в плановых тренировках. На соревнованиях нам трудно не было, мы рады что получили приз. Чтобы выиграть нужно сполченно работать! Желаю чтобы наша школа победила и в этих соревнованиях.»

Подбодрить новых участников и поздравить победителей пришла Жанат Тажиева. Главный педагог Шымкента говорит, в ее школьные годы о подобных состязаниях ученики могли только мечтать.

«Ой, если бы я была школьницей, я наверное с удовольствием участвовала бы. Была бы цель подарить своей любимой школе вот такой хороший подарок. В первый год, когда мы организовали это мероприятие, родители жаловались, что эти подарки надо давать детям, разделить надо эти двадцать миллионов тенге в каждую школу. Но ученики говорят, цель лиги — подарить своей любимой школе подарки, в виде автомобиля например. Например в прошлом году дети выиграли и подарили своей школе интерактивные доски».

Заместитель акима города Шынгыс Мукан заметил — нынешнее поколение имеет значительное преимущество перед предыдущим, сейчас у школьников есть все, для того чтобы постоянно расти над собой.

«Я в первый класс пошел в 91 году. Когда СССР развалился, закончил в нулевые. В те годы не то что в таких соревнованиях участвовать, у нас не было воды, не было отопления, такое время было, безработица кругом. Учителя месяцами не получали зарплату, вечернее отключение электроэнергии«,- вспоминает Шынгыс Мукан.

Кроме тяжелых условий обучения, первый заместитель акима объяснил откуда пришла идея организации такого крупного спортивного мероприятия.

«Я помню как это все началось. На совещании сказали, что-то нужно. Например в Америке соревнуются школы, колледжи, универы. Даже универ принимает людей со спортивным бэкграундом, если что-то показывает во время школы, хорошие результаты. Университеты принимают таких абитуриентов. И потом чирлидеры, фанаты тоже классное мероприятие проходит. Сказал что то такое надо организовать, все ученики, родители, все были вовлечены в этот процесс».

К слову, в этом году в соревнованиях примут участие около шести тысяч спортсменов, это 514 команд из 138 школ, а соревнования будут проходить в течение всего учебного года.