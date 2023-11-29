Шымкентская лига школьников под вопросом?

Продолжится ли в Шымкенте уникальный проект «Молодежная лига» пока неизвестно, передает Otyrar.kz
Пока в городском управлении образования утвердили внедрение в школах дополнительных кружков и спортивных секций. Главный педагог Шымкента на брифинге проинформировала и о ситуации с корью.
ЗАКРОЮТ ШКОЛЫ?
Главный педагог Шымкента пояснила, что в городе пока нет никаких предпосылок, чтобы закрывать школы из-за кори, на онлайн обучение переводить не будут. При этом в сети распространяют ложную информацию о том, что обучение в некоторых школах планируют переводить онлайн режим.
«Нет такой необходимости, постановления от главного санитарного врача не было. У нас ситуация стабильная. Все школы работают в обычном режиме», — сказала Нургуль Шамшиева.
ПРАВО ВЫБОРА ШКОЛЬНКА
В школах мегаполиса усилят упор изучения правовой грамотности школьников. О правах человека будут обучать со школьной скамьи. Это не обновление образовательной программы, а дополнение. Уделят еще больше внимания и развитию спорта. Для этого есть все условия, говорит Нургуль Шамшиева.
«По 10 видам спорта с начала года провели 44 соревнования, больше 11 тысяч школьников активно занимаются спортом. Секции посещают больше 40 процентов учеников», — пояснила Нургуль Шамшиева.
ШКОЛЬНАЯ ЛИГА ПОД ВОПРОСОМ?
Что касается проведения Шымкентской ежегодной лиги школьников. Главный педагог на этот вопрос ответить затруднилась, но обещала предоставить информацию в течении двух дней.
«У меня нет информации, мы предоставим вам ее позже. Через два дня», — сказала главный педагог Шымкента.
В школах мегаполиса по словам Нургуль Шамшиевой, будут внедрять национальные ценности, делать это будут планомерно. Она открыта для диалога с родителями, будет посещать регулярно школы и все образовательные учреждения, при этом обещает на все вопросы отвечать сразу.