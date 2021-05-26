Спортивные соревнования в рамках проекта «Молодежная лига Шымкента» продолжаются.

Сегодня определилась команда-победитель по волейболу. Всего в играх по волейболу приняли участие 1 572 учащихся из 131 школы, в четвертьфинале соревновались 192 школьника из 16 команд.

В финальной схватке встретились ученики школ №64 и №113. В упорной борьбе одержали победу и стали победителями лиги учащиеся школы №64. Третье место заняла школа №50.

Заместитель акима города Максут Исахов принял участие в финальной игре и пожелал участникам успехов.

Отметим, школьники с 1 марта соревнуются в четырех видах спорта – волейболе, футболе, баскетболе и шахматах. Проект организован совместно управлениями внутренней политики и по делам молодежи, образования, физической культуры и спорта города Шымкент.

Торжественная церемония награждения команд состоится 1 июня на Центральном стадионе имени «Кажымукана».