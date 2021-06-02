В Шымкенте завершилось трехмесячное соревнование — «Молодежная лига Шымкента».

Аким города принял участие в церемонии закрытия, организованной в рамках празднования Международного дня защиты детей, и поздравил ребят с праздником.

— От всей души поздравляю всех детей третьего мегаполиса страны — Шымкента с Международным днем защиты детей. Сегодня, несмотря на трудности, радовать детей – наша главная задача. В ближайшие 5 лет в городе будут полностью ликвидированы трехсменные школы, построено около 100 новых образовательных учреждений, а также обновлены все детские площадки и построены современные спортивные площадки. Руководство города будет создавать максимально комфортные условия для интересного и познавательного проведения летних каникул с помощью организаций различных кружков для талантливой молодежи, онлайн-конкурсов и марафонов. Успех наших детей — это наша гордость! Продолжайте традиции Шымкента. Желаю вам продуктивных, интересных каникул, — сказал города Мурат Айтенов.

Проект был организован впервые с целью организации досуга школьников, развития массового спорта и формирования команд на чемпионаты РК. В нем приняли участие 536 команд из 140 организаций образования, 8 569 учащихся. Прошли спортивные игры по футболу, волейболу, баскетболу, а также интеллектуальные игры по шахматам. Команде-победителю был вручен денежный приз в размере 20 млн тенге, а фан-клубам — велосипеды.

В результате победителями лиги стали:

По шахматам

І место — школа-гимназия №1 имени А.С.Пушкина

ІІ место — школа-лицей №9

ІІІ место — школа-лицей №23 имени З. Космодемьянской

По баскетболу

І место — специализированная школа-гимназия №8 с обучением на трех языках имени М.Х.Дулати

ІІ место — ІТ-лицей №9 имени О.А. Жолдасбекова

ІІІ место — общая средняя школа №28

По волейболу

І место — школа-гимназия №64 имени Ж. Аймауытова

ІІ место — общая средняя школа №113 имени Аль-Фараби

ІІІ место — школа-гимназия №50 имени А. Байтурсынова

Фан-клубы

Гран-при — школа-гимназия №65 имени Ы. Алтынсарина

І место — общая средняя школа №120 имени Б. Момышулы

ІІ место — школа гимназия №99

ІІІ место — средняя общеобразовательная школа №84 имени Циолковского

По футболу

І место — средняя общеобразовательная школа №87 имени А. Назарбекова

ІІ место — общая средняя школа №58

ІІІ место — общеобразовательная школа №3 имени Улугбека