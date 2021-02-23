В дежурную часть Толебийского РОП поступило сообщение из больницы Ленгера о том, что к ним поступили несколько пострадавших с телесными травмами.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа, созданная из числа опытных полицейских. При проверке установлено, что на дороге столкнулись две автомашины, в результате чего водители и пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Как выяснилось, один из местных жителей, направляясь на автомашине Opel Vectra из аула Биринши Мамыр в сторону аула Достык, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Москвич 412.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и 4 пассажира автомашины Москвич. Кроме того, установлено, что водитель Opel находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Он полностью признался в содеянном.

В связи с полученными телесными травмами подозреваемый находится под подпиской о невыезде.