Аким сельского округа, активно агитировавший свой акимат против коррупции, попался на взятке, такие данные привел глава антикоррупционной службы Туркестанской области Хаким Кошкалиевм.

Он сообщил об этом во время прямого эфира в программе «Народ и Власть». По словам Хакима Кошкалиева, это самая крупная взятка за 2020 год. Только раскрывать подробности он не стал, сославшись на то, что сейчас идет суд.

«В прошлом году, мы расследовали дело, где чиновник получил взятку в размере 30 млн тенге. Это самый крупный размер взятки за 2020 год по Туркестанской области. Вообще размеры взяток колеблются от 5 тыс тенге, а самая крупная до 30 млн тенге», — сказал Хаким Кошкалиев, глава Антикоррупционной службы Туркестанской области.

В антикоррупционной службе уверяют, что коррупционные дела в регионе идут на спад. Повод — общество остро реагирует на такие факты, считает Кошкалиев. Туркестанская область по стране, вошла в число лидеров по сообщениям о взятках, в колл-центр службы. Зачастую чиновники не оправдывают доверия оказанного со стороны государства и народа. Он привел конкретный случай, когда один чиновник, говорил о борьбе с коррупцией, после чего сам попался на взятке.

«Было такое дело, подробности вдаваться не буду, там аким одного сельского округа заявлял, мол, не берем взятки, а самого задержали, к сожалению. Я понимаю, что жители этим недовольны! Мы правоохранительный орган, и работу проводим и хочу напомнить, что вместе с нами работают и представители общественности», — сказал сказал Хаким Кошкалиев, глава Антикоррупционной службы Туркестанской области.

На базе антикоррупционной службы созданы площадки «Адаладык аланы», где представители разных сфер могут вступить в команду и проводить совместно работу как по профилактике, так и предотвращению коррупционных фактов. В целом, по мнению Хакима Кошкалиева, случаи мздоимства в регионе снизились в разы.

Шуддин Саидов