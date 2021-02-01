С 1 февраля в Казахстане стартует кампания по добровольной вакцинации «Спутник V».

На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин «Спутник V» в страну.

Одними из первых прививку получат Заместитель акима Туркестанской области Арман Сабитов и Руководитель Управления общественного здоровья Марат Пашимов, главный санитарный врач Нурбек Нышанов.

Вакцинация начнется 1 февраля в Туркестанской городской поликлинике, расположенной по адресу г. Туркестан ул. объездная б/н ( ШНОС) в 10:00 часов. Приглашаем представителей СМИ осветить данное мероприятие. Можно также производить съемки.

Как уже сообщалось, первая партия вакцины Спутник V сегодня поставлена в Туркестанскую область и будет распределена по всем районам.

Вакцину могут получить только совершеннолетние граждане РК. Планируется, что вакцинация в области против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 950 тысяч человек. На первом этапе, смогут вакцинироваться медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы.

К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.

Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача.

По стране проведена проверка готовности прививочных пунктов, утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, обучено более 2 тысячи медицинских работников.

Следует отметить, что только вакцинация может предотвратить дальнейшее распространение коронавируса и является единственной альтернативой введения в стране жёсткого локдауна.