С 1 февраля в Казахстане стартует кампания по добровольной вакцинации «Спутник V».
На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин «Спутник V» в страну.
Одними из первых прививку получат Заместитель акима Туркестанской области Арман Сабитов и Руководитель Управления общественного здоровья Марат Пашимов, главный санитарный врач Нурбек Нышанов.
Вакцинация начнется 1 февраля в Туркестанской городской поликлинике, расположенной по адресу г. Туркестан ул. объездная б/н ( ШНОС) в 10:00 часов. Приглашаем представителей СМИ осветить данное мероприятие. Можно также производить съемки.
Как уже сообщалось, первая партия вакцины Спутник V сегодня поставлена в Туркестанскую область и будет распределена по всем районам.
Вакцину могут получить только совершеннолетние граждане РК. Планируется, что вакцинация в области против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 950 тысяч человек. На первом этапе, смогут вакцинироваться медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы.
К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.
Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача.
По стране проведена проверка готовности прививочных пунктов, утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, обучено более 2 тысячи медицинских работников.
Следует отметить, что только вакцинация может предотвратить дальнейшее распространение коронавируса и является единственной альтернативой введения в стране жёсткого локдауна.