Четыре человека в Казахстане скончались после вакцинации.

В минздраве уверяют, в двух случаях связь между вакциной и смертью не установлена. По факту других летальных случаев, продолжается расследование.

«Результаты судебно-медицинского исследования и согласно окончательному заключению комиссии, учитывая, что данная вакцина не может вызвать вирусемиссию, именно у данного пациента при вскрытии не выявлены признаки вирусемии или органного поражения вирусами, именно вирусом коронавируса. Имелась хроническая патология сердца, которая явилась причиной летального исхода, связи с вакцинацией не установлено», — говорит Ажар Гиният вице-министр МЗ РК

Врачи зарегистрировали 104 случая заражения коронавирусом среди привитых вторым компонентом. По словам санврачей все они заболели в инкубационный период — они вакцинировались в момент когда уже были больны ковидом.

«Мы в обязательном порядке проводим мониторинг заболеваемости после вакцинации — как после первого компонента, так и после второго. В целом по стране зарегистрирован 541 случай заболевания после первого компонента. После второго компонента — 104 случая», — говорит Айжан Есмагамбетова председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК

Минздрав планирует к сентябрю привить около 10 миллионов казахстанцев. Темпы вакцинации в последнее время снизились. В апреле вакцинировали до ста тысяч человек в сутки. Сейчас от 30 до 60 тысяч в день.

«Мы отмечаем, что активность населения в вопросах вакцинации сейчас снижается. Это, в первую очередь, наверное, связано с длительными майскими праздниками, которые у нас только прошли. Мы все-таки надеемся на сознательность и активность населения и будем усиливать информационно-разъяснительную работу с регионами, с медицинскими работниками, с поликлиниками, с бизнесом для того, чтобы охватить большее количество людей, для того чтобы охватить наши планы, озвученные ранее», — говорит Марат Шоранов первый вице-министр здравоохранения РК

Между тем, вакцинированные казахстанцы получат свои преимущества. Привитые могут не проходить ПЦР тестирование для въезда в страну, коснется это правило и госпитализации в медицинское учреждение.

«Любая госпитализация, а у нас были ограничения по необходимости иметь ПЦР-тест и теперь они сняты. При посещении коллективов обязательно требовали ПЦР-тесты, такое требование снято. Другое послабление для контактных лиц. По требованиям они должны находиться на домашней изоляции 14 дней. Имеющие две дозы, могут не находиться на домашнем карантине, но будут под медицинским наблюдениям. Это первые шаги, чтобы стимулировать вакцинацию и снять ограничения для вакцинированных», — говорит Айжан Есмагамбетова председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК

Вводить какие либо ограничения для тех, кто вакцину не получил, не будут. Медики и санврачи напомнили, что все три вакцины, которые применяются в Казахстане, эффективны и безопасны. для коллективного иммунитета должны привиться как минимум 60% казахстанцев.