Смотритель кладбища Юлдушбай Расулметов прокомментировал ситуацию со стертыми портретами на памятниках.

«Я это не придумал, это прописано департаментом мусульманской религии Казахстана. И я не выхожу за эти рамки. И потом, где есть фотографии умерших людей, и где ходят собаки, туда не приходят ангелы. Сколько прихожане не читали бы молитвы за души усопших, и сколько бы они не делали поминальных обедов, это не будет доходить до усопших. А мы делаем благое дело. Мы просто почистили кладбище, собрав людей. Еще открыто одно новое кладбища, там вообще не разрешается устанавливать плиты с фотографиями. И этого правила придерживается мусульманское общество», — говорит Юлдушбай Расулметов.

Напомним, что жители Шымкента с заявлением обратились в полицию по факту вандализма. По словам горожан, по поручению смотрителя одного из мусульманских кладбищ города фотографии с надгробных камней их родных стирают, убирают постаменты и снимают ограды. И это далеко не единичный случай.