В Шымкенте 3 февраля 2021 года водители компании «Шымкент BUS» отказались выходить на работу.

Они требуют, чтобы им была предоставлена заработная плата в размере 300 тысяч тенге, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

По словам руководителя компании Азата Кайыпбеков, зарплата водителей сначала была 130 тысяч тенге, а затем выросла до 155 тысяч тенге.

В настоящее время между руководством компании и водителями ведутся двусторонние переговоры. Работа общественного транспорта восстанавливается.

Напомним, в Шымкенте в целях улучшения работы общественного транспорта, обеспечения прозрачности внедрена система «Төлем». Но не секрет, что с момента внедрения системы выход из строя валидаторов, установленных в автобусах, по разным причинам вызывал недовольство жителей. В связи с этим, с 1 февраля сообщалось, что в случае сбоя платежной системы общественный транспорт будет обслуживаться бесплатно.