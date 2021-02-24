Шымкент станет зеленым городом.

Для этого утвержден пятилетний план. Об этом на отчетной встрече в онлайн формате сообщил аким города Мурат Айтенов.

Напомнив, что Шымкент всегда был зеленым городом, аким отметил, что город с уникальным климатом и благоприятной средой для гостей нужно превратить в город-сад.

«По нашим подсчетам в городе около 6 миллионов зеленых насаждений. В прошлом году мы утвердили план формирования «Зеленого пояса» на 2021-2025 годы. По плану мы посадим 6,5 млн саженцев деревьев. Начнем этой осенью», — сказал М. Айтенов.

Кроме того, в городе есть 9 парков общей площадью 244 га, 39 скверов и аллей площадью 37 га. В городе планируется построить парк «Шымсити» на площади около 40 га, а также четыре сквера.

Помимо этого, в городе установят 26 датчиков мониторинга загрязнения воздуха. Информация этих датчиков передается с ЛЭД-экранов, телеканалов города и через социальные сети.

Аким сообщил, что для комфортного проживания в городе уделяется внимание архитектуре и красоте, добавив, что в прошлом году на средства спонсоров обновлены фасады 77 многоэтажных жилых домов.