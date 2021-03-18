Хрупкая девушка стала знаменитостью села Кызылкум Жетысайского района.

Управлять тяжелой техникой Арай Асылбекова научилась в 11 лет. Когда отец – механизатор ремонтировал трактор девушка все время была рядом с папой, помогала. В день Арай вспахивает да 10 гектаров земли, увлечение приносит неплохой доход.

«Вначале мои родные были против, говорили, как это девушка и за рулём трактора?! Говорили, что с этим нельзя связывать свое будущее. Но у меня появился большой интерес к этому делу, и родные это приняли, правда, со временем», — говорит Арай АСЫЛБЕКОВА, трактористка.

Вместо маникюра – руки в мазуте, вместо модных журналов – книги по устройству двигателя. За рулём трактора Арай чувствует себя уверено. Говорит, на обочине не останется, с любой, даже серьезной поломкой справится.

«Я знаю, как устроена эта техника, вижу, где что поломалось, могу починить. В крайнем случае, звоню папе, он подскажет как и что сделать. Починю и домой еду», — говорит Арай АСЫЛБЕКОВА.

Отец Арай – тракторист с 40-летним опытом вождения. Это он помогал дочери осваивать азы вождения и ремонта техники. Папа девушки уверяет, что в свои 18 Арай даст фору многим опытным трактористам.

«Однажды выхожу во двор, смотрю, а трактора нет. Дочка маленькая еще была, но села и поехала на нем. Пришлось сесть рядом и научить водить, чтобы безопасно ездила. Главное, что ей нравится», — говорит Асылбек АКАНШАЕВ, отец Арай.

Будущая специальность Арай далека от полей и тяжелой техники. Образование девушка-тракторист мечтает получить медицинское. Арай — студентка первого курса, учится на стоматолога. Мечтает открыть частную клинику.