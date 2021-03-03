По итогам 2020 года перевезено 5,5 млн человек, что на 36% меньше 2019 года.

Как отметил на коллегии министерства вице-министр Берик Камалиев, спад связан с ограничениями полетов во время пандемии.

Из-за сложившейся ситуации гражданская авиация оказалась одной из наиболее пострадавших отраслей экономики.

Чтобы облегчить эти последствия, для отечественных авиакомпаний и аэропортов был оперативно принят пакет мер государственной поддержки по налоговым послаблениям.

На сегодняшний день возобновлены внутренние авиарейсы по 45 маршрутам и восстановлены авиасообщения с 12 странами (Турция, Корея, ОАЭ, Беларусь, Украина, Германия, Узбекистан, Кыргызстан, Египет, Россия, Мальдивы, Шри-Ланка).