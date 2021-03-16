Преступлений среди несовершеннолетних в Казахстане стало меньше в полтора раза!

К такому выводу пришли в МВД, сравнив показатели последних пяти лет.

— Ежегодно в органы полиции доставляются 100 тысяч несовершеннолетних. В основном эти подростки находились в ночное время в не жилых помещениях, а в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей. В 2020 году к административной ответственности привлечены более 65000 родителей, которые позволяли своим детям находится в ночное время на улице и в увеселительных заведениях. Кроме того более 800 владельцев кафе и ресторана привлечены к адмотвественности за допущение нахождение несовершеннолетних в своих заведениях, — сообщил Алексей МИЛЮК, заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК.

Казахстанских детей насилуют их родственники и знакомые. В стране сохраняется высокое число сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. В прошлом году зарегистрировали 825 таких случаев. И в 70 процентах малолетние жертвы хорошо знали своих насильников. Выявить преступление в некоторых случаях помогают медицинские записи. Именно так вскрылось 30 процентов изнасилований девочек.

— Около 70% преступлений в отношении несовершеннолетних совершаются дома лицами из близкого окружения ребёнка. К тому же усложняет механизм выявления подобных фактов ещё и боязнь общественного порицания, когда жертва и их родители пытаются придать ситуации видимость благополучия. Притом, что каждое второе преступления совершенно в сфере полового прикосновенности несовершеннолетних совершаются в жилищах, куда доступ полиции ограничен. В 30% случаев преступное действие удалось зафиксировать уже по фактам ранней беременности, — говорит Алексей МИЛЮК, заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК.

За распространение видеороликов сексуального характера возбуждено 45 уголовных дел, заблокировано 2 тысячи интернет-ресурсов сомнительного характера.

-Учитываю что в условиях самоизоляции и дистанционного обучения дети проводят большую часть времени в интернете. Родителям необходимо более жёстче контролировать время, которые дети проводят в социальных сетях, — резюмирует Алексей МИЛЮК, заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК.

За прошедшую неделю в Казахстане зарегистрировано 3351 преступление, 14 из которых-убийства. В МВД говорят, что хотя число преступлений сократилось, однако многие факты просто остаются нераскрытыми.

Сара Сахынбек