Любимые наши телезрители, читатели и подписчики!

8 Марта телеканал «Отырар» подарит Вам море подарков!

8 Марта с 10 утра Женский праздник в прямом эфире на телеканале «Отырар»

и Инстаграм-страничке Otyrarkz.

Ужин на двоих в лучших ресторанах города:

«Boulevard»

«Vinopark»

Незабываемое торжество для всей семьи!

Подарочные сертификаты

от гипермаркета «Грамад»

Торгового дома «Изуми»

Клиники Флебологии

Салона «Дана оптика»

Магазин «Атлант» одарит бытовой техникой

Вас ждет огромное количество пригласительных от сети кинотеатров «Kinopark Cinema»

и театров Шымкента. А еще — Карты «Tolem», «Shymkent BIKE» и Скутер — шеринг.

И, конечно, цветы, для необыкновенных, восхитительных, романтичных и самых-самых замечательных и привлекательных.

Для ВАС — наши МИЛЫЕ, ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ — будет звучать живая музыка, пройдет розыгрыш призов, а как все будет происходить расскажут прямые включения с улиц города!

Все, что нужно — это следить за эфиром — и отвечать на вопросы ведущих!

По телефону 7 747 996 82 19 Вы можете заказать поздравление для очаровательных дам, которые прозвучат в прямом эфире. Не упустите уникальную возможность!

Проведите этот праздничный день вместе с нами!