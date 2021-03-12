Об этом сообщили в городском управлении занятости и социальной защиты.

Пособие в виде обусловленной денежной помощи назначено 30 472 семьям, а в виде безусловной денежной помощи – 4 390 семьям. Таким образом, нуждающимся в городе оказана социальная помощь в размере 2411,1 млн. тенге.

Из года в год растет число обратившихся за пособиями. Отметим, что в прошлом году на государственную адресную социальную помощь было принято около 44 тыс. обращений, решением участковых комиссий около 33 тыс. семей получили помощь в размере 17,8 млрд. тенге. В текущем году на поддержку нуждающихся семей выделено 13 529,8 млн. тенге.