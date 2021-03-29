Увеличить доход в три раза обещал аферист жителям Туркестанской области.

В дежурную часть Жетысайского РОП с заявлением о мошенничестве обратились несколько местных жителей. По их словам, неизвестный путем мошенничества выманил у них деньги, обещая увеличить доход. Потерпевшие перевели на его счет требуемую сумму, однако аферист исчез, не выполнив обещанного. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество”.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в мошенничестве задержан житель Алматинской области. Представившись сотрудником одной известной компании, подозреваемый создал группу в WhatsApp и подписал несколько человек. Затем мошенник предлагал вложить деньги, обещая увеличить доход в три раза больше. Доверившись, потерпевшие переводили на указанный счет от 5 до 100 тысяч тенге.

Жертвами афериста оказались жители Жетысайского, Мактаральского, Шардаринского и Отырарского районов Туркестанской области. Нанесенный ущерб составляет около миллиона тенге. Полицейские не исключают, что количество заявителей и сумма нанесенного ущерба могут возрасти. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Подозреваемый находится под стражей. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.